18.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Die US-Regierung will ihren Bürgern in der Coronakrise Steuerschecks in Form von Kopfpauschalen zukommen lassen. Das hat mit Helikoptergeld aber nichts zu tun. Die US-Regierung will ihren Bürgern in der Coronakrise Steuerschecks in Form von Kopfpauschalen zukommen lassen. Das hat mit Helikoptergeld aber nichts zu tun. 👓 Vollständige Meldung