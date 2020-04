02.04.2020 ( vor 2 Stunden )



Nachdem ein Case für das Apple iPhone 9 bei dem Zubehör-Retailer Best Buy aufgetaucht ist, verdichten sich die Gerüchte, das neue iPhone könnte schon in dieser Woche gelauncht werden. Nachdem ein Case für das Apple iPhone 9 bei dem Zubehör-Retailer Best Buy aufgetaucht ist, verdichten sich die Gerüchte, das neue iPhone könnte schon in dieser Woche gelauncht werden. 👓 Vollständige Meldung