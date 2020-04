06.04.2020 ( vor 1 Stunde )



Ostern steht vor der Tür - genau die richtige Gelegenheit, den Liebsten mit schönen Blumen eine Freude zu machen. Dank Online Blumenversand ist das auch in Zeiten von Corona-Kontaktverboten möglich. Beschenken Sie Ihre Liebsten aus sicherer Entfernung und machen Sie so das Beste aus dem Fest. Wir zeigen Ihnen, wo Sie Blumen online bestellen können und, wie Sie am meisten sparen können.Von FOCUS-Online-Autorin Selina Hollmann