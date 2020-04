Rene Münch RT @KNA_Redaktion: Heute vor 50 Jahren, am 22. April 1970 wurde in den USA der erste Tag der Erde begangen. Heute gibt es den Aktionstag #E… vor 6 Stunden Christian Brey RT @KNA_Redaktion: Heute vor 50 Jahren, am 22. April 1970 wurde in den USA der erste Tag der Erde begangen. Heute gibt es den Aktionstag #E… vor 6 Stunden KNA Heute vor 50 Jahren, am 22. April 1970 wurde in den USA der erste Tag der Erde begangen. Heute gibt es den Aktionst… https://t.co/644aMxes4T vor 6 Stunden GoogleWatchBlog Heute ist Tag der Erde. Am 22. April findet der internationale Earth Day statt, den auch Google heute wieder mit ei… https://t.co/kqbM0rb5Zh vor 15 Stunden FOCUS Online Digital 22. April - Google Doodle zum Tag der Erde 2020 https://t.co/Cy7aGpWTVe vor 17 Stunden