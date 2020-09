Quelle: Euronews German - vor 1 Woche



Wahlkampf in Wisconsin: Beobachtungen aus einem "Swingstate" 02:48 Will Donald Trump an der Macht bleiben, muss er seinen Überraschungssieg im „Swingstate“ Wisconsin wiederholen. Aber die Stimmung ist heute ganz anders als bei der letzten Wahl, wie auch die Nominierungskongresse der Parteien, die die heiße Phase im Wahlkampf einläuten.