Model Stella Tennant (†50): Karl-Lagerfeld-Muse ist tot Sie war das Gesicht von Chanel und eine der Musen von Karl Lagerfeld: Jetzt ist Stella Tennant im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Ihre Familie bestätigte die...

t-online.de vor 17 Stunden - Prominente





Wunder aus der Bibel: Was Wissenschaftler über den Ursprung des Lebens wissen Hannes Mutschler erforscht, wie das Leben seinen Anfang nahm. Hier erzählt der Biochemiker, wie er synthetische Zellen bauen will – und was der Unterschied...

Spiegel vor 19 Stunden - Wissen