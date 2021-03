16.03.2021 ( vor 1 Woche )



Wohl noch nie wurde über eine Impfung so sehr kontrovers diskutiert, wie zur Covid-19-Impfung. Besonders groß scheinen die Bedenken rund um Nebenwirkungen zu sein. Deutschland will hier einen modernen Ansatz fahren und aufgetretene Nebenwirkungen online und über eine neue App sammeln. Das Robert Koch-Institut ruft zur Teilnahme an der Befragung zur Verträglichkeit auf.