05.08.2021 ( vor 6 Tagen )



Erst fehlte Software, dann gab's Sicherheitslücken in der IT – der digitale Impfpass von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte einen holprigen Start. Nun läuft die Plattform. Dafür plagt Spahn ein neues Problem. Erst fehlte Software, dann gab's Sicherheitslücken in der IT – der digitale Impfpass von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte einen holprigen Start. Nun läuft die Plattform. Dafür plagt Spahn ein neues Problem. 👓 Vollständige Meldung