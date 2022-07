Ähnliche Nachrichten Netflix verliert knapp eine Million Abonennten: Erfolgsserie bremst den Rückgang aber deutlich Netflix musste im vergangenen Quartal erneut einen starken Rückgang bei den zahlenden Abonnenten hinnehmen. Der Rückgang fiel wegen des großen Erfolgs der...

Videodienst: Warum plötzlich wieder Fantasie in der Netflix-Aktie steckt Fast eine Million Kunden hat Netflix im zweiten Quartal weltweit verloren. Die Aktie zieht an. Wie passt das zusammen?

Streamingmarkt: 970.000 Kunden weniger: Netflix verliert weniger Abonnenten als erwartet, doch die Konkurrenz wächst Das einst rasante Wachstum des Streamingpioniers ist vorbei. Verfolger wie Disney werden stärker. Drei Gründe, woran das liegt – und was Netflix dagegen tun...

