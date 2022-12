Apps auf dem iPhone: Warum Apples Macht nächstes Jahr bröckelt

30.12.2022



Was der US-Kongress nicht erreicht hat, schafft nun die EU: Apple dürfte nächstes Jahr alternative App-Stores auf dem iPhone erlauben. Handydienste könnten dadurch billiger werden – wenn die Verbraucher mitziehen. Was der US-Kongress nicht erreicht hat, schafft nun die EU: Apple dürfte nächstes Jahr alternative App-Stores auf dem iPhone erlauben. Handydienste könnten dadurch billiger werden – wenn die Verbraucher mitziehen. 👓 Vollständige Meldung

