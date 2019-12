Björn Stickler Untersuchungsausschuss: Scheuer erschwert Mautaufklärung Sorry, aber wie lange wird dieser Versager noch in der Re… https://t.co/qd8JfebIsx vor 21 Minuten SchmidtsKatze RT @DieterSteffmann: Untersuchungsausschuss: Scheuer erschwert Mautaufklärung https://t.co/JGZKzDgcRo vor 55 Minuten Dieter Steffmann Untersuchungsausschuss: Scheuer erschwert Mautaufklärung https://t.co/JGZKzDgcRo vor 1 Stunde Stephan Dreyse Untersuchungsausschuss: Scheuer erschwert Mautaufklärung https://t.co/yjm6tOkkZb vor 1 Stunde Eckhard Thormeyer Untersuchungsausschuss: Scheuer erschwert Mautaufklärung https://t.co/r8YEhfX7km vor 2 Stunden Helmuth Heisel Untersuchungsausschuss: Scheuer erschwert Mautaufklärung https://t.co/cKBR1XEoo9 Der Scheuer hat Dreck am Stecken… https://t.co/9WPB7w9dc9 vor 2 Stunden