Privatschulen bekommen mehr Geld: Grundsätzlich ungerecht Freie Schulen in Berlin sollen öffentlich geförderte Schulplätze bauen dürfen, wenn sie auf die soziale Mischung der Schülerschaft achten. mehr...

taz vor 1 Woche - Deutschland





Gebrauchte E-Autos: Darauf müssen Sie achten Die elektrische Revolution erfasst so langsam auch den Gebrauchtwagenmarkt. Die erste Generation der Stromer wechselt längst in die zweite Hand. Was sollten...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland