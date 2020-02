Quelle: DPA - vor 4 Tagen



Gläubige Deutsche ließen Tochter sterben - Fünf Jahre Haft 01:28 Krems an der Donau, 13.02.20: Die beiden in Österreich wegen Mordes durch Unterlassung an der eigenen Tochter angeklagten Deutschen sind zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Das Geschworenengericht in Krems an der Donau befand das Ehepaar am Mittwoch der groben Vernachlässigung des Kindes mit...