NewQuality Chance RT @Karl_Lauterbach: Mike Mohring will Neuwahlen frühestens zum Jahresende wenn überhaupt. Er rechne sonst wieder mit einem Patt. Wie abweg… vor 20 Minuten Ralf RT @Karl_Lauterbach: Mike Mohring will Neuwahlen frühestens zum Jahresende wenn überhaupt. Er rechne sonst wieder mit einem Patt. Wie abweg… vor 34 Minuten Venaqui Manga RT @Karl_Lauterbach: Mike Mohring will Neuwahlen frühestens zum Jahresende wenn überhaupt. Er rechne sonst wieder mit einem Patt. Wie abweg… vor 44 Minuten (((Andreas)))(((i))) RT @Karl_Lauterbach: Mike Mohring will Neuwahlen frühestens zum Jahresende wenn überhaupt. Er rechne sonst wieder mit einem Patt. Wie abweg… vor 1 Stunde Mat Tel RT @Karl_Lauterbach: Mike Mohring will Neuwahlen frühestens zum Jahresende wenn überhaupt. Er rechne sonst wieder mit einem Patt. Wie abweg… vor 2 Stunden Enno Hungerland🚟 RT @Karl_Lauterbach: Mike Mohring will Neuwahlen frühestens zum Jahresende wenn überhaupt. Er rechne sonst wieder mit einem Patt. Wie abweg… vor 2 Stunden