18.02.2020



Deuten die Freisprüche im Gezi-Prozess auf eine Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei? Das ist nicht so einfach zu beantworten, meint Christian Buttkereit. In jedem Fall profitiert die Regierung Erdogan. Deuten die Freisprüche im Gezi-Prozess auf eine Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei? Das ist nicht so einfach zu beantworten, meint Christian Buttkereit. In jedem Fall profitiert die Regierung Erdogan. 👓 Vollständige Meldung