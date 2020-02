20.02.2020 ( vor 3 Stunden )

Nach den tödlichen Schüssen im hessischen Hanau hat der Generalbundesanwalt nach ARD-Informationen die Ermittlungen übernommen. Am Mittwochabend waren in Hanau mindestens neun Menschen getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde neben einer weiteren Leiche tot in seiner Wohnung aufgefunden.