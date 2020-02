Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 6 Tagen



Proteste auf Lesbos: "Will wollen keine neuen Lager" 01:20 Griechenland will neue, abgeriegelte Auffanglager für Migranten bauen. Dadurch soll sich die Lage auf Inseln wie Lesbos entschärfen, doch viele Bewohner sind misstrauisch.View on euronews