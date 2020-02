Volker Beer Rassismus ist überall – das müssen wir endlich anerkennen https://t.co/rxNrRDNNfO via @zeitonline vor 5 Minuten julius Rassismus ist überall – das müssen wir endlich anerkennen https://t.co/b5VBe7Ke9u via @zeitonline vor 10 Minuten zonk RT @AnnaFuriosa: Nein, das ist kein Anschlag auf unsere Gesellschaft. Es ist Rassismus. Es richtet sich gegen BIPoC. Hört BIPoC zu. Lernt… vor 37 Minuten Anna Furiosa Nein, das ist kein Anschlag auf unsere Gesellschaft. Es ist Rassismus. Es richtet sich gegen BIPoC. Hört BIPoC zu… https://t.co/JExleYBFSO vor 38 Minuten JO Jansen Rassismus ist überall – das müssen wir endlich anerkennen https://t.co/rsySFwna1m via @zeitonline vor 42 Minuten Hans Müller RT @BirnstinglausRo: Anschlag in #Hanau: #Rassismus ist überall. Man wird deutlich sensibler werden und der #Verrohung der #Sprache begegne… vor 1 Stunde