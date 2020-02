Tanklaster kracht in Haus – zwei Männer sterben Schlimmes Unglück in Niedersachsen: Im Kreis Schaumburg ist ein Tanklaster in ein Wohnhaus gerast, dabei starben die beiden Fahrer. Die Polizei muss nun...

t-online.de vor 2 Stunden - Deutschland





Unfall: Tanklaster kracht in Haus – zwei Menschen sterben Ein Tanklaster kracht in ein Haus. Zwei Menschen sterben bei dem Unfall. Warum es zu dem Unglück kam, ist aber noch völlig unklar.

abendblatt.de vor 2 Stunden - Welt





Tanklaster fährt in Haus: Zwei Menschen sterben Ein Tanklaster ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Niedersachsen in ein Haus gekracht.

Augsburger Allgemeine vor 3 Stunden - Vermischtes



Unfall in Niedersachsen - Tanklaster fährt in Haus: Zwei Menschen sterben Meerbeck (dpa) - Ein Tanklaster ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Niedersachsen in ein Haus gekracht. Beide Fahrer starben nach Angaben der Polizei...

t-online.de vor 3 Stunden - Deutschland





Unfall in Niedersachsen: Tanklaster fährt in Haus: Zwei Menschen sterben Ein Tanklaster ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Niedersachsen in ein Haus gekracht. Beide Fahrer starben nach Angaben der Polizei bei dem Unfall...

Berliner Morgenpost vor 3 Stunden - Top



Coronavirus: Mehr als 100 Tote in China - rätselhafte Fälle in Iran In China sterben 118 Menschen am Coronavirus, die Zahl der Neuinfektionen ist erneut niedrig. Irak schließt unterdessen seine Grenze mit Iran, nachdem dort zwei...

sueddeutsche.de vor 15 Stunden - Top