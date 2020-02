23.02.2020 ( vor 11 Stunden )



Weil sich an Bord eines Zuges aus Weil sich an Bord eines Zuges aus Italien zwei mit dem Coronavirus infizierte Passagiere befunden haben sollen, wurde der Zug am Brenner gestoppt. Kurz darauf wurde der gesamte Bahnverkehr von und nach Italien ausgesetzt. 👓 Vollständige Meldung