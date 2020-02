Sophia Hubel "It's a perfect test case of what happens when culture begins to shift". Harvey Weinstein wird für schuldig befunde… https://t.co/AyliyoK3B3 vor 4 Minuten Luise Glum Harvey Weinstein ist schuldig. Punkt. #djsdaily https://t.co/FBQz7U9Vfx vor 14 Minuten Lunke RT @SZ: Nach einem spektakulären Vergewaltigungsprozess in New York und tagelangen Beratungen spricht die Jury aus zwölf Laienrichtern den… vor 25 Minuten Birgit Scheerenberge RT @SZ_TopNews: Nach einem spektakulären Vergewaltigungsprozess in New York und tagelangen Beratungen spricht die Jury aus zwölf Laienricht… vor 1 Stunde Shapeshifter RT @Timotion: Bei all den beschissen Nachrichten heute… dass Harvey Weinstein offiziell schuldig gesprochen wurde und sein schlechtes Gehhi… vor 1 Stunde 🐅 CattaC 🐅 RT @Beaute_du_Noir: #Weinstein wegen Sexualverbrechen schuldig gesprochen via @sz https://t.co/7obl6EMUeK Perfect!! #MeToo vor 2 Stunden