US-Wahlkampf und Russland: Trump verklagt „New York Times“ Trumps Kampagnen-Team geht juristisch gegen die Zeitung vor. Der Grund: ein Meinungsbeitrag zu Russlands Rolle im letzten US-Wahlkampf. mehr...

taz vor 4 Stunden - Politik





Russland-Affäre: Trumps Wahlkampfteam verklagt "New York Times" US-Präsident Trump legt sich gerne mal mit den Medien an. Doch diesmal zieht er sogar vor Gericht. Der Grund: Ein Meinungsbeitrag in einer US-Zeitung über die...

t-online.de vor 10 Stunden - Politik