Elfjähriger löst SEK-Einsatz in Mitte aus Ein WhatsApp-Video zeigt, wie ein Junge mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schießt. Das SEK rückte daraufhin in seiner Wohnung in Gesundbrunnen an.

