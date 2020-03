Schmitz' Bookmarks Hoffenheim vs. FC Bayern: Es geht nicht um Dietmar Hopp https://t.co/8Tdw7gieCF vor 1 Minute derherrknipser Perfekt eingeordnet! 👍Hoffenheim vs. FC Bayern: Es geht nicht um Dietmar Hopp | ZEIT ONLINE https://t.co/0UsVWNcnU7 vor 2 Minuten Yalcin RT @doerpm: Hoffenheim vs. FC Bayern: Es geht nicht um Dietmar Hopp | ZEIT ONLINE https://t.co/GrhJqVzJ67 vor 4 Minuten Schniposa 🍺 Für alle die nicht verstehen um was es eigentlich geht: https://t.co/sTncxEufgL #TSGFCB #causahopp #hopp… https://t.co/0Quka3c3aO vor 5 Minuten Marco RT @JungeMitDemBall: Es geht nicht um Dietmar Hopp https://t.co/3V8ZDcam4r via @zeitonline vor 6 Minuten Thomas Czapla Es geht nicht um Dietmar Hopp https://t.co/mmk7sgM7nt via @zeitonline vor 7 Minuten