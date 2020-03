FC Liverpool kassiert erste Saisonniederlage in England Auch der FC Liverpool ist in der Premier League nicht unschlagbar. Nach zuvor 18 Siegen in Serie war der FC Watford am Samstag zu stark für die Klopp-Elf.

Premier League - Klopp stolz auf Siegesserie in Premier League: "Unglaublich" Liverpool (dpa) - Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat sein Team für den 18. Liga-Sieg in Serie gelobt. "Das ist so besonders. Die Zahlen sind unglaublich",...

