Hinerkson RT @Salonkolumnist: Ernesto #Cardenal, der gestern 95-jährig gestorben ist, galt hierzulande stets als moralisches Vorbild. Doch in Nicarag… vor 1 Minute Erwin Schellhorn RT @bodoramelow: Ein großer Mensch ist von uns gegangen. Ein stiller Revolutionär, der auf der Seite der Armen stand. Ein Mensch des Worte… vor 2 Minuten ekbo Es ist wieder eine Baskenmützenträgerplanstelle freigeworden. Bewerbungen bitte an CDSUSPDGrüneLinkeEKD oder deutsc… https://t.co/WPWy7d2bpV vor 3 Minuten Jan-Philipp Hein RT @Salonkolumnist: Ernesto #Cardenal, der gestern 95-jährig gestorben ist, galt hierzulande stets als moralisches Vorbild. Doch in Nicarag… vor 4 Minuten DiePresse Kult Ernesto Cardenal glaubte an den Himmel auf Erden https://t.co/lha77QDNzb vor 6 Minuten Krone Nachrichten Ernesto Cardenal hatte keine Furcht, anzuecken Der Schriftsteller, Befreiungstheologe und Revolutionär starb mit 95 Jahren in Managua. ... vor 10 Minuten