HeadsUpDisplay RT @zeitonline_pol: Amnesty International fordert sichere Grenzübergangspunkte für die #Flüchtlinge an der griechischen Grenze. Sie hätten… vor 1 Minute Beate Kurth RT @jensbest: Amnesty fordert sichere Grenzübergänge für Flüchtlinge Die Flüchtlinge an der türkischen Grenze haben ein Recht auf Asylver… vor 42 Minuten Glückskind RT @jensbest: Amnesty fordert sichere Grenzübergänge für Flüchtlinge Die Flüchtlinge an der türkischen Grenze haben ein Recht auf Asylver… vor 51 Minuten U.E. Hackler RT @MaurersSchorsch: Amnesty fordert sichere Grenzübergänge für Flüchtlinge - der zurück in die Türkei ist offen und sicher! https://t.co/… vor 52 Minuten JJuffa RT @jensbest: Amnesty fordert sichere Grenzübergänge für Flüchtlinge Die Flüchtlinge an der türkischen Grenze haben ein Recht auf Asylver… vor 1 Stunde Tobias Oertel 🌍 RT @jensbest: Amnesty fordert sichere Grenzübergänge für Flüchtlinge Die Flüchtlinge an der türkischen Grenze haben ein Recht auf Asylver… vor 1 Stunde