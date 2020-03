04.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Nicht nur in Xinjiang, sondern auch in anderen Regionen Chinas könnten Unternehmen von Nicht nur in Xinjiang, sondern auch in anderen Regionen Chinas könnten Unternehmen von Zwangsarbeit profitieren. Eine aktuelle Studie nennt dabei auch deutsche Firmen. Diese reagieren nun auf die Vorwürfe. Von Stella Peters. 👓 Vollständige Meldung