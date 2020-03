06.03.2020 ( vor 8 Stunden )



Der Sommermärchen-Prozess in der Der Sommermärchen-Prozess in der Schweiz steht wegen des Coronavirus kurzzeitig auf der Kippe. Das passt in eine Reihe von Merkwürdigkeiten rund um die Ermittlungen zur WM 2006. Diejenigen, die wirklich etwas wissen, schweigen beharrlich. 👓 Vollständige Meldung