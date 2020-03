Corona-Risikogebiet: Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Südtirol ab

9MTWMRP6 RT @sternde: Coronavirus: Auswärtiges Amt rät von Reisen in Corona-Risikogebiete Südtirol, Lombardei und Emilia-Romagna ab https://t.co/K5F… vor 2 Tagen Rolf RT @HellaHamburg: Auswärtiges Amt rät von Reisen in Corona-Risikogebiete Südtirol, Lombardei und Emilia-Romagna ab https://t.co/j7RxnCjVOl… vor 2 Tagen HellaHamburg Auswärtiges Amt rät von Reisen in Corona-Risikogebiete Südtirol, Lombardei und Emilia-Romagna ab https://t.co/j7RxnCjVOl via @sternde vor 2 Tagen Shellys Gassibegleiter RT @sternde: Coronavirus: Auswärtiges Amt rät von Reisen in Corona-Risikogebiete Südtirol, Lombardei und Emilia-Romagna ab https://t.co/K5F… vor 2 Tagen Merkelfisch Auswärtiges Amt rät von Reisen in Corona-Risikogebiete Südtirol, Lombardei und Emilia-Romagna ab -… https://t.co/iZCIHSov1b vor 2 Tagen Volker Geiter RT @sternde: Coronavirus: Auswärtiges Amt rät von Reisen in Corona-Risikogebiete Südtirol, Lombardei und Emilia-Romagna ab https://t.co/K5F… vor 2 Tagen