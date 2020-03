Corona-Quarantäne: Italien will Mailand und Venedig abriegeln

Die Regierung in Rom greift in ihrem Kampf gegen das Coronavirus zu immer drastischeren Maßnahmen. Nun sollen weite Teile Norditaliens abgesperrt werden. Das...

Rom (dpa) - Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will Italien einem Medienbericht zufolge größere Gebiete im Norden des Landes abriegeln....

Über zehn Millionen Betroffene: Italien überlegt Sperrzone stark auszuweiten Kleinere Gebiete in der Lombardei und in Venetien sind bereits seit einiger Zeit wegen der Coronavirus-Krise gesperrt. Nun will die italienische Regierung...

