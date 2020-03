Flüchtlingspolitik: Merkel: "2020 ist nicht 2015"

Der EU-Außenbeauftragte hat an Migranten in der Türkei appelliert, nicht in Richtung Griechenland zu reisen. Dort könne man in Gefahr geraten.

Blaumachen ist nicht Jeans herzustellen, ist eine schmutzige Angelegenheit. Denimlabels kommen nicht umhin, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Auch Lee versucht das...

Tagesspiegel vor 4 Tagen - Deutschland Auch berichtet bei • Deutsche Welle