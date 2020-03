10.03.2020 ( vor 7 Stunden )



Das Coronavirus breitet sich so schnell in Italiens nördlichster und wichtigster Wirtschaftsregion aus, so rasant können die Ökonomen ihre Prognosen gar nicht anpassen. Firmen, Banken und Politiker stemmen sich verzweifelt gegen die Rezession. Das Coronavirus breitet sich so schnell in Italiens nördlichster und wichtigster Wirtschaftsregion aus, so rasant können die Ökonomen ihre Prognosen gar nicht anpassen. Firmen, Banken und Politiker stemmen sich verzweifelt gegen die Rezession. 👓 Vollständige Meldung