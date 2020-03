StevieCuriousity© RT @NZZ: @ChristofForster @Jonas_Hermann @NZZSchweiz @lionils @NZZzuerich @StefanHotz1 SVP verschiebt ihre Präsidentenwahl, Parlamentssessi… vor 25 Minuten Neue Zürcher Zeitung @ChristofForster @Jonas_Hermann @NZZSchweiz @lionils @NZZzuerich @StefanHotz1 SVP verschiebt ihre Präsidentenwahl,… https://t.co/3pVo5h5nUu vor 31 Minuten Fussballsassie Das ursprünglich für den 19. März angesetzte Rückspiel im Achtelfinale in der Europa-League von Eintracht Frankfurt… https://t.co/cQ9NTo2u6T vor 2 Stunden Fussballsassie Am Donnerstag den 12. März beginnt das Achtelfinale der Europa League. Bayer Leverkusen muss gegen Glasgow Rangers… https://t.co/yuSBZES294 vor 2 Stunden Daddy_Hoch_2 Eintracht Frankfurt: Europa-League-Rückspiel kann nicht in Basel stattfinden - Geisterspiel in München droht… https://t.co/bu4Ipekxu2 vor 2 Stunden FootyZone.net RT @ligalivenet: Corona-Virus kippt auch FC Basel – Eintracht Frankfurt in der Europa League https://t.co/f0TEsD3xl2 #fußball #football #so… vor 8 Stunden