10.03.2020 ( vor 10 Stunden )



In einigen Stadien bleiben in den nächsten Tagen die Ränge leer. Mönchengladbach und Köln, Dortmund und Schalke sowie Bremen und Leverkusen spielen ohne In einigen Stadien bleiben in den nächsten Tagen die Ränge leer. Mönchengladbach und Köln, Dortmund und Schalke sowie Bremen und Leverkusen spielen ohne Zuschauer 👓 Vollständige Meldung