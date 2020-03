Kurse fallen ins bodenlose, Wall Street setzt Handel aus

09.03.2020 ( vor 1 Woche )



vonMarcel Richters schließen „Schwarzer Montag“ an den Börsen - DAX bricht ein, Deutsche Bank und Daimler mit mehr als 10 vonMarcel Richters schließen „Schwarzer Montag“ an den Börsen - DAX bricht ein, Deutsche Bank und Daimler mit mehr als 10 Prozent im Minus - Vorgaben aus Asien und Rohölpreis erhöhen DruckDer Deutsche Aktienindex DAX ist am Montag zeitweise über 9 Prozent eingebrochen Börsen in den USA vom Handel ausgesetzt Preiskampf beim Rohöl belastet Kurse zusätzlich Der Deutsche Aktienindex DAX ist am Montag mit einem deutlichen Minus in den Handelstag gestartet. Dem DAX drohen die größten Tagesverluste seit... 👓 Vollständige Meldung