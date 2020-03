Nürnberg (dpa) - Beim 1. FC Nürnberg gibt es als erstem Profi-Verein in Bayern einen positiven Befund auf das Coronavirus. Wie der Fußball-Zweitligist am...

Der Vorhang bleibt geschlossen: An immer mehr Bühnen stoppt das Coronavirus den Spielbetrieb.

Der FC Hansa Rostock hat auf den Fall einer Infizierung mit dem Coronavirus an der CJD Christophorusschule Rostock reagiert und den Trainingsbetrieb der...

Geisterspiele in den Fußballstadien und leere Basketball-Hallen: Der Profisport kommt durch das Coronavirus zum Erliegen. Und das ist erst der Anfang.

Geisterspiele: Das Virus und der Sport Geisterspiele in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Bremen, Existenzängste in den unteren Ligen: Wie das Coronavirus den Sport trifft. Ein Überblick

ZEIT Online vor 3 Tagen - Top