Wochenlang war von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) öffentlich kein Wort über die Coronavirus-Epidemie zu vernehmen. Am Mittwoch brach sie ihr...

Angela Merkel hat schon viele Krisen gemeistert, auch beim Coronavirus will sie in gewohnter Weise beruhigen. Doch zu vieles an diesem Ausbruch ist offen und...

Kanzlerin gibt konferenz: Merkel ruft zur Solidarität in Corona-Krise auf Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Menschen in Deutschland zur Solidarität in der Corona-Krise aufgerufen. Mit Blick auf die besonders...

t-online.de vor 1 Tag - Welt