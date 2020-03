13.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Landesregierung in München folgt den Verantwortlichen im Saarland: In Bayern werden alle Die Landesregierung in München folgt den Verantwortlichen im Saarland: In Bayern werden alle Schulen , Kitas und Kindergärten ab Montag bis nach Ostern geschlossen. 👓 Vollständige Meldung