Coronavirus: Im Iran steigen die Infektionen um 1365 - doch eine andere Zahl ist viel tragischer

14.03.2020 ( vor 5 Tagen )



Alle Autoren schließenMaximilian Kettenbach Katharina Haase Felix Durach Jennifer Lanzinger Naima Wolfsperger Die Zahl der Infizierten mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 steigt weiter. Während es positive Entwicklungen in China gibt, verschlimmert sich die Lage im Iran. Die Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 steigen weltweit weiter an. Besonders betroffen ist aktuell der Iran - aus anderen Ländern gibt es dagegen gute Nachrichten. Weltweit haben sich zahlreiche Menschen infiziert - man spricht nun von einer Pandemie . Update 13.52 Uhr: Im Iran verläuft die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dramatisch. 611 Todesfälle haben die... 👓 Vollständige Meldung