artep2 🇬🇷 RT @CM2111: Grenzschließungen: Wo ist das Europa, das schützt? Brüssel und vdL sind Totalausfall! https://t.co/WpQQr988UI vor 38 Minuten CM Grenzschließungen: Wo ist das Europa, das schützt? Brüssel und vdL sind Totalausfall! https://t.co/WpQQr988UI vor 44 Minuten Fräulein Anni RT @NordhausenFrank: Ulrich Ladurner: Wo ist das Europa, das schützt? "In diesen Tagen sehen wir mit wachsendem Entsetzen, dass Europa schw… vor 45 Minuten Matthias Glage Was heute in Italien gebraucht werde, das könne morgen in Deutschland benötigt werden und übermorgen in Frankreich,… https://t.co/XGEBwdPnXC vor 49 Minuten Frank Nordhausen Ulrich Ladurner: Wo ist das Europa, das schützt? "In diesen Tagen sehen wir mit wachsendem Entsetzen, dass Europa s… https://t.co/s2HY32dNPO vor 54 Minuten mk4058 RT @FWWinterberg: Wo ist das Europa, das schützt? https://t.co/IVJ7jlye4q via @zeitonline vor 2 Stunden