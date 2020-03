16.03.2020 ( vor 2 Stunden )



Die US-Notenbank Fed greift in der Corona-Krise zu drastischen Maßnahmen : Sie hat den Leitzins auf fast null Prozent gesenkt. Man sei bereit, die "gesamte Bandbreite an Instrumenten einzusetzen", sagte Fed-Chef Powell.