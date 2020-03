Coronavirus in Bayern: "Ich kann nicht versprechen, dass es die letzten Maßnahmen sind"

Quelle: DPA - vor 4 Stunden



Bayern: zehn Milliarden Euro für Corona-Krise 01:10 München, 16.03.20: Zum Schutz der Wirtschaft vor den Folgen der Corona-Krise stellt Bayern ein Hilfspaket in Höhe von zehn Milliarden Euro bereit. Dies teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit. «Die Lage ist sehr ernst und verändert sich täglich, leider nicht zum...