Eivind 📶 Coronavirus: China poliert sein Image und lügt Ihre Bevölkerung an. Never trust any of these dictators: #Xijinping… https://t.co/MBa3tzSWMk vor 1 Stunde Andreas Ostheimer.at China sollte dafür zahlen. Coronavirus - China poliert sein Image via @sz https://t.co/RAb9xOlGZc vor 2 Stunden Wolfgang Stoeth Coronavirus - China poliert sein Image via @sz https://t.co/HP7b3x4IRc Die brauchen nichts zu polieren. China das d… https://t.co/ifun493gFQ vor 3 Stunden