NZZ Sport Der Aufbruch des alten Mannes: Nach 20 Jahren verlässt die Lichtgestalt Tom Brady die Dynastie der New England Patr… https://t.co/mG9Ty1arW9 vor 13 Stunden DW Sport Football-Superstar und Super-Bowl-Rekordsieger Tom Brady verlässt die New England Patriots. Brady erreichte mit de… https://t.co/ejgoiIqLix vor 14 Stunden Axel Karl Krüger RT @welt: Nach 20 Jahren: Superstar Tom Brady verlässt die New England Patriots https://t.co/buc3J8Hs4b https://t.co/CfidLepqF5 vor 15 Stunden WELT Nach 20 Jahren: Superstar Tom Brady verlässt die New England Patriots https://t.co/buc3J8Hs4b https://t.co/CfidLepqF5 vor 15 Stunden Private Bitch RT @EpochTimesDE: Der Football-Star und Super-Bowl-Rekordsieger Tom Brady verlässt die New England Patriots. #AmericanFootball #NFL #TomBra… vor 16 Stunden Wolfgang Radbruch Sensation in der NFL: Superstar Tom Brady verlässt die New England Patriots https://t.co/Cbs4e7EY6c via @TOnline_News vor 16 Stunden