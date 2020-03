18.03.2020 ( vor 2 Tagen )



Der NRW-Landeschef der AfD will den vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuften "Flügel" auflösen. Das geht aus einem Brief an den Bundesvorstand hervor. So soll die aktuelle Austrittswelle gestoppt werden.