Rick Reimers #Tirol: In #Ischgl verbreitet sich das #Virus und Tirol schaut zu! #coronavirus #gesundheit https://t.co/7uEPvggjWu vor 2 Stunden _phoenicia @gsychn @sebastiankurz Wie war das noch einmal mit dem "rechtzeitig handeln" in #Tirol ? Weiter feiern, obwohl Anfa… https://t.co/w5WfPBN9we vor 21 Stunden Till Rueger RT @BR24: Im österreichischen Skiort Ischgl sollen sich viele Gäste angesteckt und das #coronavirus später in ihren Heimatländern verbreite… vor 1 Tag m1ke RT @BR24: Im österreichischen Skiort Ischgl sollen sich viele Gäste angesteckt und das #coronavirus später in ihren Heimatländern verbreite… vor 2 Tagen ÐER GΘR RT @BR24: Im österreichischen Skiort Ischgl sollen sich viele Gäste angesteckt und das #coronavirus später in ihren Heimatländern verbreite… vor 2 Tagen Ⓜ️🏆🥇#FCB⚽🚨⛟Wulf-Rüdiger RT @BR24: Im österreichischen Skiort Ischgl sollen sich viele Gäste angesteckt und das #coronavirus später in ihren Heimatländern verbreite… vor 2 Tagen