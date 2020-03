19.03.2020 ( vor 14 Stunden )



Sie wollte für die US-Demokraten bei der Präsidentschaftswahl in den USA antreten. Doch ihre Bewerbung hatte von Beginn an kaum Chancen. Nun unterstützt sie Joe Biden. Sie wollte für die US-Demokraten bei der Präsidentschaftswahl in den USA antreten. Doch ihre Bewerbung hatte von Beginn an kaum Chancen. Nun unterstützt sie Joe Biden. 👓 Vollständige Meldung