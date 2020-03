In Zeiten von Corona: Hamburger Gastronomen schreiben offenen Brief an Senat: "Helfen Sie uns - sonst sind wir weg" Die Situation ist existenzbedrohend: Restaurants droht die Insolvenz, wenn es keine Unterstützung seitens der Regierung gibt. Hamburger Restaurant-Betreiber...

stern.de vor 2 Tagen - Sport