Vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft - Björn Höcke löst "Flügel" der AfD auf Der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte "Flügel" in der AfD wird aufgelöst. Zuvor hatte der Bundesvorstand der Partei den Druck erhöht.

Focus Online vor 1 Stunde - Politik





Bill Dudley: „Der Einfluss der Notenbanken ist begrenzt“ Der frühere Chef der regionalen Notenbank in New York über die beispiellosen Eingriffe der Währungshüter in den vergangenen Tagen und wo neue Risiken drohen.

Handelsblatt vor 3 Stunden - Finanzen Auch berichtet bei • Augsburger Allgemeine



Premier League - England-Profi Groß: "Liverpool gehört der Meistertitel" Brighton (dpa) - Bei einem Abbruch der Premier-League-Saison sollte nach Meinung von England-Legionär Pascal Groß dem FC Liverpool der Meistertitel...

t-online.de vor 5 Stunden - Sport



In der Coronakrise legt die Union deutlich zu – AfD verliert In der Coronakrise berappeln sich die Umfragewerte der Union. Das liegt offenbar vor allem an der Bewertung der handelnden Politiker. Doch die Umfrage zeigt...

Welt Online vor 6 Stunden - Politik